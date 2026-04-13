Опубликовано 13 апреля 2026, 13:231 мин.
Специально для России кроссовер Haval F7x сделали мощнее
Haval обновила кросс-купе F7x для рынка РФ. Кросс-купе Haval H7x нового образца оснащается модернизированным бензиновым двухлитровым двигателем. До обновления он развивал 192 л.с. и 320 Н·м, а теперь отдача турбомотора выросла до 231 л.с., а крутящий момент — до 380 Н·м, о чём сообщает пресс-служба российского офиса марки Haval.
© Haval
Время разгона до 100 км/ч сократилось с 9,4 с до 7,8 с. Экологический класс двигателя повышен до Евро-6, поэтому рост мощности не привёл к повышению расхода топлива. В смешанном цикле обновлённый кроссовер теперь расходует 8,5 л на 100 км.
В глянцевом чёрном цвете выполнены решётка радиатора, 19-дюймовые колёсные диски, а также фирменные логотипы. Контрастными элементами выступают новые хромированные наконечники патрубков выхлопной системы и тормозные суппорты красного цвета.
В комплектации «Премиум» стоимость новинки составляет 3,8 млн рублей: таким образом, после обновления модель подорожала на 200 тыс. рублей.
