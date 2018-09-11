Новый гиперкар McLaren будет быстрее Bugatti Chiron

Сайт TheSupercarBlog сообщает, что полный привод сделает гиперкар тяжелее, но улучшит сцепление колес с дорогой. Однако инженеры намерены избежать увеличения массы, так как дополнительные килограммы добавит блок аккумуляторов гибридной установки.

По слухам, в ее основе будет лежать доработанный четрырехлитровый твин-турбо двигатель V8 от гоночного McLaren 570S GT4. Суммарная отдача превысит 1000 лошадиных сил. Speedtail сможет разгоняться до 391 километра в час, но руководство марки не планирует устанавливать какие-либо рекорды скорости.