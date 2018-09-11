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10:56

Новый гиперкар McLaren будет быстрее Bugatti Chiron

Супергибрид Speedtail сможет разгоняться до «сотни» за 2 секунды

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Компания McLaren тестирует две модификации гиперкара Speedtail: это прототипы с полным и задним приводом. По данным инсайдеров, последний способен разгоняться до «сотни» за две секунды — на 0,5 секунды быстрее Bugatti Chiron и на 0,8 — экстремального McLaren Senna.

Сайт TheSupercarBlog сообщает, что полный привод сделает гиперкар тяжелее, но улучшит сцепление колес с дорогой. Однако инженеры намерены избежать увеличения массы, так как дополнительные килограммы добавит блок аккумуляторов гибридной установки.

По слухам, в ее основе будет лежать доработанный четрырехлитровый твин-турбо двигатель V8 от гоночного McLaren 570S GT4. Суммарная отдача превысит 1000 лошадиных сил. Speedtail сможет разгоняться до 391 километра в час, но руководство марки не планирует устанавливать какие-либо рекорды скорости.

McLaren Speedtail станет идеологическим преемником легендарного F1. Новинка получил трехместную конфигурацию салона с центральным расположением кресла водителя и вместе с супергибридом P1 и экстремальным трековым гиперкаром Senna войдет в топовую линейку Ultimate Series.

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