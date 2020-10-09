Супергибрид McLaren Speedtail впервые появился в свободной продаже

Выставленный на продажу Tomini Classics экземпляр окрашен в бледно-голубой металлик Frozen Diamond Silver в сочетании с салоном из синего нубука. Владелец машины пожелал сделать её более эксклюзивной, поэтому заказал опций на 600 000 долларов. Среди них — тепловой экран моторного отсека из 24-каратного золота, декоративные вставки из композита Carbon TPT с характе́рным «дамасским» узором, хромированные колеса и фирменный набор багажа.

За этот автомобиль просят 3 850 000 долларов, что соответствует 297,2 миллиона рублей. Начальная цена «Спидтейла», а все экземпляры уже проданы, — 1,75 миллиона фунтов стерлингов или 2,27 миллиона долларов.