Супергибрид McLaren Speedtail впервые появился в свободной продаже

Гибрид McLaren Speedtail называют самой скоростной моделью британцев с подтвержденной «максималкой» в 403 километров в час. Динамику разгона до «сотни» производитель пока скрывает, но охотно делится временем ускорения с места до 300 километров в час — 12,8 секунды. Для сравнения: McLaren P1 на это требуется 16,5 секунды.
Силовая установка «Спидтейла» носит обозначение M840TQ и в пике развивает 1070 лошадиных сил и 1150 Нм крутящего момента. В её состав входит битурбомотор V8 4.0 (757 сил, 800 Нм), 230-киловаттный электромотор и батарея емкостью 1,647 киловатт-часа.
Внешность супергибрида продиктована высокой аэродинамической эффективностью. В кузове Speedtail проложено множество воздуховодов для оптимального распределения потоков воздуха; на передних колесах — фиксированные колпаки из углепластика, а вместо боковых зеркал — камеры. На корме приютились два подвижных элерона из гибкого углепластика — они составляют единое целое с кузовом и выполняют роль спойлеров.
Выставленный на продажу Tomini Classics экземпляр окрашен в бледно-голубой металлик Frozen Diamond Silver в сочетании с салоном из синего нубука. Владелец машины пожелал сделать её более эксклюзивной, поэтому заказал опций на 600 000 долларов. Среди них — тепловой экран моторного отсека из 24-каратного золота, декоративные вставки из композита Carbon TPT с характе́рным «дамасским» узором, хромированные колеса и фирменный набор багажа.
За этот автомобиль просят 3 850 000 долларов, что соответствует 297,2 миллиона рублей. Начальная цена «Спидтейла», а все экземпляры уже проданы, — 1,75 миллиона фунтов стерлингов или 2,27 миллиона долларов.