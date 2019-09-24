Российские фургоны Mercedes-Benz отправят в ремонт из-за риска возгорания

Под сервисную кампанию попали автомобили, которые были реализованы в период с августа 2017 по май 2018 года. У них некорректно проложен жгут проводов двигателя, из-за чего он может тереться о кронштейн. Если провода пострадают, это может стать причиной перехода двигателя в аварийный режим работы или полной неожиданной остановки.

В худшем случае, если на протертых проводах будет крупное поперечное сечение, может возникнуть искра, и, как следствие, пожар.