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12:36

Российские фургоны Mercedes-Benz отправят в ремонт из-за риска возгорания

У 4,6 тысячи моделей Sprinter обнаружили проблемы с проводкой

Российский офис Mercedes-Benz отзывает 4635 фургонов Sprinter. У них обнаружили проблемы с проводкой, которые могут привести к неожиданной остановке двигателя, а в худшем случае к возгоранию.

Под сервисную кампанию попали автомобили, которые были реализованы в период с августа 2017 по май 2018 года. У них некорректно проложен жгут проводов двигателя, из-за чего он может тереться о кронштейн. Если провода пострадают, это может стать причиной перехода двигателя в аварийный режим работы или полной неожиданной остановки.

В худшем случае, если на протертых проводах будет крупное поперечное сечение, может возникнуть искра, и, как следствие, пожар.

Владельцев дефектных автомобилей проинформируют по телефону или по электронной почте о необходимости приехать в сервис на ремонт. Также можно самостоятельно узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров.

На всех фургонах, которые попали под отзывную кампанию, проверят состояние жгута проводов. В случае если будет обнаружено повреждение, сотрудники дилерского центра отремонтируют элемент.

В августе производитель отзывал почти полторы тысячи пикапов X-Class из-за ошибок в инструкции по эксплуатации. Из-за одной неточности у автомобилей мог сломаться фаркоп — в руководстве был указан слишком высокий момент затяжки болтов. В другом случае компания некорректно прописала максимальную нагрузку на крышу для модификаций с кунгом, из-за чего могла некорректно работать система курсовой устойчивости.