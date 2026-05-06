Опубликовано 06 мая 2026, 05:401 мин.
Средняя цена нового китайского автомобиля в России обновила исторический максимум
В России средняя цена китайского автомобиля впервые взлетела выше 4 млн рублей. Как сообщает «Авто.ру Бизнес», цена за месяц увеличилась на 2,7%. При этом автомобили локальных марок (Lada, Evolute и др.) остались на уровне 2,04 млн рублей.
© Нейросеть
Самые высокие цены — в Москве (3,96 млн руб.), в Санкт-Петербурге цена выросла до 3,33 млн руб. Сильнее всего стоимость снизилась в Брянской (–12%) и Воронежской (–10%) областях.
Модели, которые подешевели больше других: Haval H3 (–5,5%), Jaecoo J6 (–4%) и Haval Jolion (–3,3%). Самый высокий спрос у пользователей — на Lada Granta, Lada Iskra и Haval Jolion.
Предложение локальных марок выросло на 18% с начала года, а китайских — всего на 1% за месяц, сообщает «Авто.ру Бизнес».
