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14:29

SsangYong показал замену кроссоверу Actyon

Компания опубликовала рисунки новой модели

Корейский автопроизводитель SsangYong представил первые тизеры новой модели — компактного кроссовера C300. У себя на родине он получит традиционное название Korando.

Паркетник С-класса с кодовым обозначением C300 — непосредственная замена проекта C200: модели, которая в России известна как Actyon, а в остальном мире — под названием Korando. Машина выпускается еще с 2010 года, причем из-за финансовых проблем была запущена в серию с годовым опозданием.

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Внешность машины выполнена в новом фирменном стиле Viewtiful. Его основные приметы — эффектно наклоненная задняя стойка, визуально отделенная от крыши, рельефные боковины с «волной» на поясной линии в районе задних колес, и оптика, визуально объединенная при помощи поперечной серебристой накладки.

Судя по фотографиям прототипов, проходивших испытания в Европе, новинка будет иметь около 4,5 метров в длину — то есть по размерам она соответствует короткобазной версии кроссовера Volkswagen Tiguan. Уже решено, что новая машина получит прежнее имя — SsangYong Korando.

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SsangYong Korando (Actyon) в первоначальном виде

Разрабатывалась она в тесном партнерстве с нынешними владельцами марки SsangYong — индийской компанией Mahindra&Mahindra. По слухам, она получит турбодизель 1.6 от младшей модели Tivoli и совершенно новый бензиновый турбомотор 1.5 с непосредственным впрыском, а также гибридную версию. Причем менеджмент SsangYong даже вынашивает планы вывода модели на американский рынок.

Хороним внедорожники SsangYong в компании кроссовера Actyon

SsangYong Actyon продавался в России с 2010 года, причем кроссовер даже выпускали во Владивостоке на заводе группы Sollers. Машина оснащалась двухлитровыми моторами — бензиновым и турбодизелем, мощность обоих составляла 149 лошадиных сил. В 2014 году российская сборка была прекращена, а продажи практически свернуты. Корейская марка повторно выходила на российский рынок с этой и другими моделями в 2016 году, но сейчас продажи вновь остановлены.

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