SsangYong показал замену кроссоверу Actyon

Внешность машины выполнена в новом фирменном стиле Viewtiful. Его основные приметы — эффектно наклоненная задняя стойка, визуально отделенная от крыши, рельефные боковины с «волной» на поясной линии в районе задних колес, и оптика, визуально объединенная при помощи поперечной серебристой накладки.

Судя по фотографиям прототипов, проходивших испытания в Европе, новинка будет иметь около 4,5 метров в длину — то есть по размерам она соответствует короткобазной версии кроссовера Volkswagen Tiguan. Уже решено, что новая машина получит прежнее имя — SsangYong Korando.