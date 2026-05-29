Стала известна стоимость конкурента Aurus Senat от Hongqi в России

Габариты Hongqi Guoya: длина — 5353 мм, колёсная база — 3260 мм. Покупателям предложат две гибридные модификации: с 3,0-литровым V6 (380 л.с., 570 Нм) и с 4,0-литровым V8 (476 л.с., 680 Нм). В обоих случаях ДВС сочетается с 8-диапазонным «автоматом» ZF 8HP80, внутри которого размещён 218-сильный электромотор. Автомобиль оснащён полным приводом. Динамика: 5,5 секунды до «сотни» для младшей версии и 4,5 секунды — для старшей.

В базовой комплектации Elegance седан предлагается с V6 и пятиместным салоном. Самая дорогая модификация Imperial оснащается V8 и двумя раздельными креслами на заднем ряду.

Подвеска: спереди — независимая двухрычажная, сзади — независимая на двойных поперечных рычагах. Кузов активно насыщен алюминием. Автомобиль получил пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами CDC, позволяющую регулировать клиренс в диапазоне от минус 11 до плюс 45 миллиметров относительно штатного уровня.

Передние кресла обтянуты кожей Nappa и оснащены электрорегулировкой по 24 направлениям, подогревом, вентиляцией и 20-зонным массажем. Задний ряд сидений регулируется по 22 направлениям, оснащён выдвижными оттоманками, углом наклона спинки до 135,5 градуса и системой 4D-вибраций.

В список оборудования входят четырёхзонный климат-контроль с антибактериальным фильтром, аудиосистема Dolby Atmos с 32 динамиками, мультимедиа с гибким 14,2-дюймовым OLED-экраном и 7-дюймовая панель управления для задних пассажиров.

Читайте также:

Водителям рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра.

ГИБДД снова вернет в техосмотр.

Nio создала роскошную версию внедорожника за 4 млн рублей.