Стало известно, как ближневосточный конфликт повлияет на авторынок РФ

Из-за продолжающегося перекрытия Ормузского пролива на мировом рынке выросли цены на удобрения, пшеницу, нефть и газ. Если блокада водной артерии продолжится, российский бюджет получит дополнительные средства.

«Есть осторожная надежда, что […] эти факторы начнут приносить какой-то позитивный эффект, деньги в стране появятся. И год будет немножко лучше предыдущего», — сказал эксперт по автомобильному рынку Максим Железняк.

«Если рост цен на энергоресурсы […] продлится ещё несколько месяцев, мы действительно получим дополнительные деньги», — считает Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.

Эти средства могут пойти на важные инфраструктурные проекты, что поможет производителям и дистрибюьторам нарастить отгрузки тяжёлых грузовиков и спецтехники, уверена Арабаджи.

