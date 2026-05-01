Опубликовано 01 мая 2026, 11:05
Стало известно, как ближневосточный конфликт повлияет на авторынок РФ

Эксперт Арабаджи: конфликт на Ближнем Востоке принесёт России допсредства. Затянувшийся кризис на Ближнем Востоке может стать позитивным фактором для российского автомобильного рынка, включая сегмент тяжёлых грузовиков. Такое мнение высказали эксперты круглого стола «Российский авторынок‑2026: дно кризиса пройдено?», организованного изданием «Ридус».
Стало известно, как ближневосточный конфликт повлияет на авторынок РФ
© КамАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Из-за продолжающегося перекрытия Ормузского пролива на мировом рынке выросли цены на удобрения, пшеницу, нефть и газ. Если блокада водной артерии продолжится, российский бюджет получит дополнительные средства.

«Есть осторожная надежда, что […] эти факторы начнут приносить какой-то позитивный эффект, деньги в стране появятся. И год будет немножко лучше предыдущего», — сказал эксперт по автомобильному рынку Максим Железняк.

«Если рост цен на энергоресурсы […] продлится ещё несколько месяцев, мы действительно получим дополнительные деньги», — считает Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.

Эти средства могут пойти на важные инфраструктурные проекты, что поможет производителям и дистрибюьторам нарастить отгрузки тяжёлых грузовиков и спецтехники, уверена Арабаджи.

