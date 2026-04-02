Стало известно, какие автомобили покупают жители Южной Кореи

По итогам января-февраля 2026 года лидером осталась Kia, чья доля рынка составляет 35% (+0,9%). За ней следует Hyundai (33,5%; -3,1%), так что суммарно этим маркам удаётся удерживать 68,5%. Родственный бренд Genesis занял третье место (-18%).

Лучшей динамикой продаж отличились Tesla (+341,6%) и SsangYong (+38,4%), худшей — Renault Samsung (-43,3%) и Genesis (-18,0%).

В рейтинге наиболее востребованных публикой моделей лидируют Kia Sorento (-2,7%), Kia Sportage (-25,2%), а также седан Hyundai Sonata.

