Стало известно, когда производитель пылесосов Dreame выпустит свой первый электромобиль-купе

Проект уже находится в активной фазе разработки. Штат команды насчитывает около 1 тыс. человек. Планируется, что первая модель — электромобиль в кузове купе — выйдет на рынок в 2027 году.

Это будет лимитированная серия автомобилей премиум-сегмента с ориентировочной ценой свыше 1 млн юаней (более 12 млн рублей по текущему курсу). Также в планах Dreame — выпуск флагманского полноразмерного внедорожника, который нацелен на конкуренцию с такими моделями, как Li Auto L9 и Aito M9 (совместный проект Huawei и Seres).

В настоящее время компания оценивает возможность использования для этой модели как чисто электрической, так и гибридной (с удлинителем запаса хода) силовой установки. Третьей моделью в линейке станет еще один внедорожник.

Ранее, в сентябре 2025 года, Dreame уже публиковала официальные изображения своего первого SUV, назвав в качестве прямого конкурента Rolls-Royce Cullinan. Также был представлен концепт-кар Dreame Nebula Next 01X с разгоном до «сотни» за 1,8 секунды.

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году в Китае. Изначально она специализировалась на умной домашней технике — роботах-пылесосах, вертикальных пылесосах, сушилках для волос, очистителях воздуха. Сегодня продукция Dreame представлена в более чем 120 странах, а количество семей, использующих её устройства, превышает 21 млн по всему миру.

