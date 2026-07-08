Стало известно, когда в России велокурьеров прогонят с тротуаров

«Минтранс России готовит проект изменений в ПДД. Его планируется внести в правительство Российской Федерации осенью. Также будет возобновлена подготовка поддержанного правительством проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП», приводит «Газета.Ru» сообщение пресс-службы Минтранса.

Комплекс поправок в законодательство, касающихся эксплуатации в России средств индивидуальной мобильности (СИМ), разрабатывается с 2024 года. Проект изменений в ПДД, разработанный министерством, прошел тогда процедуру общественного обсуждения. Пользователей СИМ, в соответствии с документом, планировалось приравнять к водителям, а также уточнить определения велосипеда, мопеда и СИМ.

Изменениями в КоАП планировалось установить штрафы для пользователей СИМ за оставление места ДТП, превышение скорости, езду в нетрезвом виде. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, а правительство России – одобрило с учетом дальнейшей доработки.

В 2026 году было опубликовано поручение президента Владимира Путина, который предписал подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ, в том числе для предпринимательства, «рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам».

Актуальную версию планируемых изменений для пользователей СИМ в Минтрансе пока не раскрыли.

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