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Опубликовано 08 июля 2026, 18:37
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Стало известно, когда в России велокурьеров прогонят с тротуаров

Минтранс осенью внесет в правительство поправки в ПДД, ограничивающие курьеров. Также министерство поддерживает проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, ранее одобренный правительством России. Об этом сообщает «Газета.Ru». Проработать вопрос об ограничении для велокурьеров движение по тротуарам российских городов ранее поручил президент России Владимир Путин.
Улицы Москвы
Улицы Москвы
© Мос.ру
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Минтранс России готовит проект изменений в ПДД. Его планируется внести в правительство Российской Федерации осенью. Также будет возобновлена подготовка поддержанного правительством проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП», приводит «Газета.Ru» сообщение пресс-службы Минтранса.

Комплекс поправок в законодательство, касающихся эксплуатации в России средств индивидуальной мобильности (СИМ), разрабатывается с 2024 года. Проект изменений в ПДД, разработанный министерством, прошел тогда процедуру общественного обсуждения. Пользователей СИМ, в соответствии с документом, планировалось приравнять к водителям, а также уточнить определения велосипеда, мопеда и СИМ.

Изменениями в КоАП планировалось установить штрафы для пользователей СИМ за оставление места ДТП, превышение скорости, езду в нетрезвом виде. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, а правительство России – одобрило с учетом дальнейшей доработки.

В 2026 году было опубликовано поручение президента Владимира Путина, который предписал подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ, в том числе для предпринимательства, «рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам».

Актуальную версию планируемых изменений для пользователей СИМ в Минтрансе пока не раскрыли.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Михаил Лобачёв
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