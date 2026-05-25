Стало известно, кто обошел BMW и Exeed в продажах премиум-класса

«Второе место в премиум-сегменте занял немецкий BMW (1503 шт.), который, напомним, на российском рынке официально не присутствует. А вот на третью строчку опустился лидер 1 квартала — китайский Exeed. Его результат в апреле составил 1 428 реализованных экземпляров», — говорится в публикации.

По данным агентства, в пятёрку лидеров премиум-сегмента по итогам апреля также попали китайские бренды Tank (1411 шт.) и Hongqi (1 049 шт.). Отдельно стоит отметить немецкий Mercedes-Benz (1006 шт.), который, несмотря на отсутствие официального присутствия в России, сумел преодолеть тысячный рубеж.

Всего же в апреле в России было продано 11,6 тыс. новых машин премиум-класса. Это на 13% больше, чем в апреле предыдущего года. Как подчёркивает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, доля премиальных автомобилей составляет десятую часть российского рынка.

