Стало известно, можно ли продать машину после замены части кузова

«Действующее законодательство на сегодняшний момент не запрещает покупать, продавать транспортные средства с повреждениями. Но продавец должен указать на такие дефекты, как ремонт с вывариванием новой части кузова после серьезного ДТП «, — предупредил адвокат.

По его словам, если скрыть повреждения, то покупатель, получив в дальнейшем подобную информацию, может оспорить эту сделку и потребовать возвращения денежных средств.

Смирнов также отметил, что в договоре купли-продажи важно указать подробное описание состояния автомобиля и перечислить все имеющиеся повреждения или проведенные работы. Кроме того, нужно поставить отметку о том, что покупатель надлежащим образом извещен о техническом состоянии и понимает, что автомобиль находился в эксплуатации, и у него вполне возможны скрытые повреждения.

