Стало известно, отберут ли у пьяного россиянина права за езду на автопилоте Tesla

«Если водитель будет находиться за управлением в состоянии опьянения такого автомобиля, то его привлекут к ответственности по статье 12.8 КоАП. Действующее законодательство пока каких-либо исключений в этой части не предусматривает», — пояснил Воропаев.

По его словам, российские законы не содержат понятия «управление автопилотом» как отдельного режима. С юридической точки зрения, даже если Tesla движется в автоматическом режиме, за рулём находится водитель. Именно он признаётся лицом, которое приводит транспортное средство в движение, в том числе с помощью систем автопилота.

По словам адвоката, это означает, что любые меры ответственности за пьяное вождение применяются в полной мере независимо от того, включена система автономного управления или нет. Освидетельствование, штрафы, лишение прав — всё это грозит водителю, если он находится в состоянии опьянения за рулём автомобиля с работающим автопилотом. Законодательство на сегодняшний момент не предусматривает послаблений для подобных ситуаций.

