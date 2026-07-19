Стало известно, почему китайский автопром обходит европейские марки

«Китайские производители создают свои автомобили, скорее, как программное обеспечение. Они не ждут до конца. Они собирают детали с самого начала и выявляют проблемы на ранней стадии», — отмечает Дирк Слама.

Немецкие автопроизводители, по мнению эксперта, обнаруживают ошибки поздно и вынуждены решать их на последних этапах проектирования, что обходится очень дорого, отнимая время и деньги.

От концепции до запуска автомобиля немецким компаниям обычно требуется 48−54 месяца. Китайские конкуренты достигают результата за 24−30 месяцев, а в случае наличия готовой платформы — за 9−12 месяцев.

Кроме того, на создание новой модели «поднебесным» фирмам требуется 27% от суммы вложений, которые немецкий производитель тратит на новую модель, подсчитал эксперт.

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