Стало известно, почему женщины получают тяжелые травмы в ДТП на 60% чаще мужчин

Основная причина многолетнего неравенства — в стандартах краш-тестов. Десятилетиями безопасность автомобилей оценивалась по «среднему» мужскому телу. Даже традиционный «женский» манекен для краш-тестов представлял собой просто уменьшенную копию мужского, соответствующую миниатюрной женщине. При этом 95% реальных женщин крупнее этого эталонного манекена.

Исследователи подчеркивают, что женщины — это не просто «маленький мужчина». Различия в строении таза, грудной клетки, плеч и позвоночника напрямую влияют на характер травм. Женщины-пассажиры чаще страдают от серьезных повреждений грудной клетки, позвоночника, рук и ног. В группе наибольшего риска — женщины старшего возраста.

Ключевую роль играет и посадка. Передние пассажиры чаще отклоняются назад или сидят дальше, что снижает эффективность подушек безопасности и ремней. А поскольку женщины чаще занимают место пассажира, они подвергаются дополнительной опасности.

Хорошая новость в том, что ситуация начинает меняться. В прошлом году в США официально представили новый краш-тест-манекен THOR-05F, созданный на основе реальной женской анатомии. Он оснащен датчиками и улучшенной биомеханикой.

Производители тоже внедряют более умные системы. Например, Volvo в новой модели EX60 использует адаптивный ремень безопасности, который в реальном времени отслеживает рост, позу, положение на сиденье и серьезность удара, подстраивая силу натяжения под конкретного пассажира. Это должно снизить травмы для хрупких пассажиров и улучшить защиту крупных.

Исследователи уверены: сочетание реалистичных женских манекенов и «умных» ремней поможет наконец уравнять безопасность в автомобилях для всех.

