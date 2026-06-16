Стало известно, за что водителей лишат прав в 2026 году

«Лишение прав предусмотрено за установку на передней части спецсиналов. Это актуально, когда делают какую-нибудь гирлянду к новогодним праздникам. За это однозначно предусмотрено лишение прав от полугода до года с конфискацией этого светового прибора», — предупредил адвокат.

По его словам, за нанесение на автомобиль специальной цветографической расцветки, имитирующей окраску полиции, скорой помощи, Росгвардии или других спецслужб, водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Суды признают нарушением даже схожесть расцветки со служебной до степени смешения. Аналогичное наказание грозит за установку проблесковых маячков и других спецсигналов.

Кроме того, использование заведомо подложных госномеров также может лишить водителя прав на срок от полугода до года — например, если новый владелец продолжает ездить на старых номерах после того, как предыдущий снял машину с учёта, предупреждает юрист Воропаев.

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