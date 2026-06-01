Опубликовано 01 июня 2026, 09:16
«Стало только хуже»: тюнеры представили карбоновый обвес для первого электромобиля Ferrari

Арабские тюнеры из Venuum превратили новый Ferrari Luce в японский седан из 90-х. Новый электрический кроссовер Ferrari Luce, представленный недавно, вызвал неоднозначную реакцию публики. Многие критикуют его дизайн, задаваясь вопросом: можно ли вообще «спасти» внешность этого пятиместного электромобиля? Тюнинг-ателье, не привыкшие ждать, уже предложили свои варианты. Однако, судя по первым рендерам, попытка облагородить Luce с помощью карбона не увенчалась успехом, сообщает Carscoops.
Алексей Морозов
Ателье Venuum из ОАЭ, специализирующееся на обвесах для экзотических автомобилей (Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Wraith, а в планах — широкотельный Bugatti Chiron), представило визуализацию своего комплекта для Ferrari Luce.

Разработка включает множество деталей из карбона: передний сплиттер, канарды (аэродинамические элементы), расширители колёсных арок, боковые юбки. Даже воздуховоды на передних дверях выполнены из карбона. Корма тоже не осталась без внимания — здесь появились антикрыло и агрессивный диффузор.

Однако, по мнению обозревателей, результат оказался хуже, чем ожидалось. Вместо элегантного итальянского облика автомобиль стал напоминать чрезмерно тюнингованный японский седан конца 90-х годов. Журналисты задаются вопросом: «Может ли этот обвес заставить пятиместный электромобиль выглядеть как Ferrari, а не как нечто, что даже китайцы не решились бы копировать?»

Пока неизвестно, запустит ли Venuum этот набор в производство. Но очевидно, что желающих придать Luce более привычный для марки вид будет немало. Вопрос лишь в том, получится ли у кого-нибудь это сделать лучше.

Авторы материала иронизируют, что, судя по всему, улучшить дизайн Luce с помощью тюнинга не удаётся. И добавляют: Ferrari остаётся надеяться, что покупателей убедят интерьер и ходовые качества новинки.

Источник:Carscoops
