«Стало только хуже»: тюнеры представили карбоновый обвес для первого электромобиля Ferrari
Ателье Venuum из ОАЭ, специализирующееся на обвесах для экзотических автомобилей (Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Wraith, а в планах — широкотельный Bugatti Chiron), представило визуализацию своего комплекта для Ferrari Luce.
Разработка включает множество деталей из карбона: передний сплиттер, канарды (аэродинамические элементы), расширители колёсных арок, боковые юбки. Даже воздуховоды на передних дверях выполнены из карбона. Корма тоже не осталась без внимания — здесь появились антикрыло и агрессивный диффузор.
Однако, по мнению обозревателей, результат оказался хуже, чем ожидалось. Вместо элегантного итальянского облика автомобиль стал напоминать чрезмерно тюнингованный японский седан конца 90-х годов. Журналисты задаются вопросом: «Может ли этот обвес заставить пятиместный электромобиль выглядеть как Ferrari, а не как нечто, что даже китайцы не решились бы копировать?»
Пока неизвестно, запустит ли Venuum этот набор в производство. Но очевидно, что желающих придать Luce более привычный для марки вид будет немало. Вопрос лишь в том, получится ли у кого-нибудь это сделать лучше.
Авторы материала иронизируют, что, судя по всему, улучшить дизайн Luce с помощью тюнинга не удаётся. И добавляют: Ferrari остаётся надеяться, что покупателей убедят интерьер и ходовые качества новинки.
