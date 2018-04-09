Корейский лифтбек разогнали быстрее 270 километров в час

Пульс

Mercedes-AMG C 43 и Kia Stinger сравнили в разгоне на автобане

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9 апреля 2018

«Заряженный» Mercedes-AMG C 43 сравнили в разгоне по автобану с корейским лифтбеком Kia Stinger в комплектации GT. Ролик с заезда размещен на YouTube-канале AutoTopNL.

Дорестайлинговая версия Mercedes-AMG C 43 комплектуется трехлитровым бензиновым турбомотором V6, отдача которого составляет 367 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. После обновления отдача выросла до 390 сил. Kia Stinger GT комплектуется турбированным двигателем 3.3 V6. Он развивает 370 сил. В конце видео корейский лифтбек разогнался до 270 километров в час.

Видео пользователя AutoTopNL с youtube.com

Ранее на канале AutoTopNL появилось видео, в котором сравнивается разгон седана BMW M550d нового и предыдущего поколений.

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Теги:
Mercedes-BenzC-ClassKiaStingerMercedes-AMG
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