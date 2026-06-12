Странный аксессуар: Lexus начал предлагать опцию которой нет у других автопроизводители

Японская версия ES получила эксклюзивные аэродинамические обвесы от Lexus и тюнинг-ателье Modellista. В первый набор входят передний сплиттер, боковые юбки и расширение заднего бампера. Пакет от Modellista занижает седан на дюйм и добавляет подсветку боковых юбок.

Особого внимания заслуживают опции освещения. Проекционная система Welcome Illumination проецирует эмблему Lexus на асфальт перед автомобилем, а боковые фонари создают геометрические узоры вдоль кузова. В салоне доступны подсвеченные подстаканники и дверные карманы.

Самая необычная опция — дезодорирующая подставка для ног водителя и переднего пассажира. Её цена в Японии составляет 46,2 тыс. иен (21 тыс. рублей).

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