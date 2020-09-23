Jeep Wrangler бросили на велотрассе высоко на холме

На снимках, опубликованных в группе Hemet News на Facebook и сделанных, по всей видимости, с квадрокоптера, видно, что Wrangler застрял в песке на гребне холма, а по обе стороны от внедорожника – крутые склоны. Автомобиль полностью перекрыл велотрассу, так что теперь его придётся эвакуировать. В комментариях к публикации пользователи предлагают разные способы: от спасения вертолётом до экстремального спуска машины вниз по обрыву. Остаётся надеяться, что внедорожник застрахован.
Фото: Facebook.com/HemetNews
Издание The Drive в свою очередь выяснило, что данная местность закрыта для автомобилей, так что водителю, если его найдут, грозит штраф за нарушение запрета.
Ранее в этом месяце туристы в Норвегии угодили в ловушку, которую им устроил сервис Google.Maps. Популярный навигатор направил автомобили через непроходимую дорогу, откуда застрявших путешественников пришлось вытаскивать местным жителям при помощи спецтехники. Похожий случай произошёл на Сардинии, где местные власти даже были вынуждены установить предупреждающие таблички с призывом не доверять навигаторам.