Jeep Wrangler бросили на велотрассе высоко на холме

На снимках, опубликованных в группе Hemet News на Facebook и сделанных, по всей видимости, с квадрокоптера, видно, что Wrangler застрял в песке на гребне холма, а по обе стороны от внедорожника – крутые склоны. Автомобиль полностью перекрыл велотрассу, так что теперь его придётся эвакуировать. В комментариях к публикации пользователи предлагают разные способы: от спасения вертолётом до экстремального спуска машины вниз по обрыву. Остаётся надеяться, что внедорожник застрахован.