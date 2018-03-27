Следующий Subaru Forester: новое изображение
Компания Subaru опубликовала очередной тизер модели Forester следующего поколения. Кроссовер рассекретят на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в среду, 28 марта.
Японский производитель пока опубликовал лишь два официальных изображения следующего «Форестера», причем на обоих показана задняя часть кузова и фонарь. Неделю назад в интернет также слили сканы страниц журнала, на которых внешность модели уже полностью рассекречена.
Детальной информации о технической начинке нового кроссовера пока нет. По предварительным данным, в основе модели будет лежать та же модульная платформа, которая использовалась при создании последних XV и Impreza. Традиционный постоянный полный привода также сохранится.
В гамму двигателей «Форестера» войдут четырехцилиндровые оппозитники, работающие в паре с вариатором.
Нынешний Subaru Forester доступен со 150- и 171-сильными атмосферниками объемом 2,0 и 2,5 литра, а также с двухлитровым турбомотором мощностью 241 сила. Цены на модель начинаются от 1 659 000 рублей.