Следующий Subaru Forester: новое изображение

Компания Subaru опубликовала очередной тизер модели Forester следующего поколения. Кроссовер рассекретят на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в среду, 28 марта.

Японский производитель пока опубликовал лишь два официальных изображения следующего «Форестера», причем на обоих показана задняя часть кузова и фонарь. Неделю назад в интернет также слили сканы страниц журнала, на которых внешность модели уже полностью рассекречена.

Детальной информации о технической начинке нового кроссовера пока нет. По предварительным данным, в основе модели будет лежать та же модульная платформа, которая использовалась при создании последних XV и Impreza. Традиционный постоянный полный привода также сохранится.

Длительный тест Subaru Forester: часть первая и вторая

В гамму двигателей «Форестера» войдут четырехцилиндровые оппозитники, работающие в паре с вариатором.

Нынешний Subaru Forester доступен со 150- и 171-сильными атмосферниками объемом 2,0 и 2,5 литра, а также с двухлитровым турбомотором мощностью 241 сила. Цены на модель начинаются от 1 659 000 рублей.

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