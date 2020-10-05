Subaru частично раскрыла дизайн нового BRZ

Новый Subaru BRZ, как и соплатформенная Toyota GT86, должны были дебютировать ещё весной 2020 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, однако он не состоялся из-за пандемии коронавируса. Новый срок премьеры – нынешняя осень, причем BRZ и GT86 покажут на разных мероприятиях.
По предварительным данным, оба спорткара останутся при прежней платформе, но получат прибавку к мощности. BRZ и GT86 укомплектуют оппозитным четырёхцилиндровым «атмосферником» Subaru объёмом 2,4 литра, который выдаёт 220 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента. Это на 15 сил и 35 Нм момента больше отдачи нынешнего двухлитрового агрегата.
Пару новому мотору, скорее всего, составит шестиступенчатая механическая коробка передач и новый «автомат».
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Что же касается нынешнего Subaru BRZ, то его продажи были прекращены ещё в июле 2020 года. Перед уходом с рынка спорткар получил прощальную спецверсию Final Edition, которая была выпущена ограниченным тиражом 100 экземпляров и предназначалась для рынка Германии. Её основным отличием от стандартной версии были 17-дюймовые десятиспицевые затемнённые диски и красные тормозные суппорты.
В России спорткар Subaru сняли с продажи в 2015-м – сказались кризис и низкий спрос, — а Toyota GT86 покинула страну годом позже.