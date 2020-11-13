Дрифт нового Subaru BRZ озадачил поклонников марки

В представленном видео новый Subaru BRZ входит в управляемый занос на живописной горной трассе. Однако момент дрифта снят крупным планом, который фокусируется на двух левых колесах модели. Задумано так или нет, но во время просмотра складывается впечатление, что заднее колесо спорткара повернуто внутрь. Поклонники марки предположили, что, таким образом, компания намекает оснащение автомобиля задней подруливающей осью.

Возможно, японская компания специально показала управляемый занос в таком ракурсе, чтобы ввести всех в заблуждение. Ведь новое поколение BRZ сохранит переднемоторную компоновку и задний привод, а также будет построено на тойотовской платформе TNGA. Вероятность того, что японский спорткар получит подруливающие задние колеса крайне мала.

Ожидается, что обновленный Subaru BRZ будет доступен с 2,4-литровым «атмосферником» мощностью 220 лошадиных сил, а также с 264-сильным турбированным «оппозитником». В паре с агрегатами предложат 6-ступенчатую «механику», а также автоматическую коробку передач.

Официальный дебют второго поколения модели состоится 18 ноября. В продажу новое поколение спорткара поступит исключительно в США во второй половине 2021 года. Предварительно купе оценивается в 30 000 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей по текущему курсу).