Обновленный Subaru Crosstrek сможет на одном баке проехать до 1000 км

Компания Subaru представила новую гибридную систему, которая по запасу хода позволит зайти на территорию дизелей. Сначала она появится на Crosstrek для японского рынка, причем запуск запланирован на декабрь 2024 года. Затем на неё переведут и другие модели. В основе установки — новый «оппозитник» 2.5 (160 л.с., 209 Нм). Ему помогают два электромотора: один выступает в роли генератора, второй — тяговый, мощностью 119,6 лошадиной силы и 270 Нм крутящего момента. Оба получают энергию от литий-ионной батареи емкостью всего 1,1 киловатт-часа, так что впечатляющей дальностью хода на электротяге такой гибрид похвастать не сможет.