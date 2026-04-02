Subaru представила на автосалоне в Нью-Йорке свой самый мощный автомобиль

Дизайн Getaway называют одним из лучших в истории Subaru — это стильный и обтекаемый кузов. Внутри — 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,0-дюймовый центральный тачскрин с поддержкой Apple CarPlay и Spotify.

Во втором ряду могут быть установлены либо капитанские кресла, либо стандартный диван; при необходимости кресла сдвигаются кнопкой для удобного доступа к третьему ряду.

Getaway дебютирует в двухмоторной полноприводной версии с литий-ионной батареей ёмкостью 95,8 кВт·ч. Мощность силовой установки составляет 420 л.с., запас хода без подзарядки превышает 480 км. Зарядка поддерживается через порт NACS, максимальная мощность — 150 кВт, что позволяет восполнить заряд с 10 до 80% примерно за 30 минут. В начале следующего года появится версия с батареей на 77,0 кВт·ч, которая также сохранит полный привод.

Инженеры Subaru позаботились и о внедорожных характеристиках: дорожный просвет составляет 210 мм. Система X-Mode имеет режимы Snow/Dirt и Deep Snow/Mud, дополненные функциями Grip Control и помощником при спуске. Разгон от 0 до 97 км/ч занимает менее 5 секунд.

В стандартное оснащение войдут 19- или 20-дюймовые колёса, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для двух смартфонов, множество USB-C-портов, атмосферная подсветка. За доплату будут доступны панорамная стеклянная крыша, камера заднего вида, подогрев сидений второго и третьего ряда, а также вентиляция передних и задних кресел.

