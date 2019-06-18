Названы цены на обновленный Subaru Outback для России

Для Outback стали доступны два новых цвета кузова: это темно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic). В интерьере появились черные лакированные вставки. Кроме того, в исполнении Premium ES теперь устанавливается система автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold.

Моторная гамма осталась без изменений: как и прежде, Outback предлагается с моторами объемом 2,5 и 3,6 литра мощностью 175 и 260 лошадиных сил соответственно. Все без исключения универсалы комплектуются системой постоянного полного привода и вариатором Lineartronic.