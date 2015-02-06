В Женеве дебютируют три новинки Subaru

В Женеве дебютируют три новинки SubaruЯпонцы привезут на моторшоу два универсала и кроссовер
На Женевском автосалоне, который откроется в начале марта, состоится три европейских премьеры компании Subaru. Японцы привезут на моторшоу универсал Levorq, Outback 2015 модельного года, а также кроссовер Forester с дизельным оппозитным мотором.
Подробности о европейской версии Levorg пока не сообщаются. В Японии полноприводная модель предлагается с бензиновым 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 170 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента), а также с двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 300 сил и 400 Нм. Оба мотора сочетаются с вариатором Lineartronic.
Ранее сообщалось, что универсал повышенной проходимости появится в России весной 2015 года.
В Европе Subaru Outback нового поколения будет предлагаться с 2,5-литровым агрегатом мощностью 177 лошадиных сил, работающим вместе с бесступенчатой трансмиссией. Модель может комплектоваться пакетом систем безопасности EyeSight, включающим функции предотвращения фронтальных столкновений, слежения за рядностью движения, распознавания стоп-сигналов, а также активный круиз-контроль.
Наконец, японцы привезут в Женеву новую модификацию кроссовера Forester с дизельным оппозитным двигателем и вариатором Lineartronic. Остальные подробности об этой версии пока не сообщаются.