В Женеве дебютируют три новинки Subaru

На Женевском автосалоне, который откроется в начале марта, состоится три европейских премьеры компании Subaru. Японцы привезут на моторшоу универсал Levorq, Outback 2015 модельного года, а также кроссовер Forester с дизельным оппозитным мотором.

Подробности о европейской версии Levorg пока не сообщаются. В Японии полноприводная модель предлагается с бензиновым 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 170 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента), а также с двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 300 сил и 400 Нм. Оба мотора сочетаются с вариатором Lineartronic.