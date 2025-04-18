Subaru Forester

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Subaru показала новые большие подушки безопасности, которые защитят велосипедистов
Первым такой эйрбег получил новый Subaru Forester, но пока только в одной стране
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Subaru показала обвес для нового Forester в самурайском стиле
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Subaru Forester получил новую гибридную установку и внедорожную версию
Новости
Шпионы рассекретили «дикий» Subaru Forester шестого поколения
17 ноября 2023, 10:05
Представлен Subaru Forester шестого поколения: что изменилось
Forester заметно преобразился, однако революции в дизайне не произошло
11 ноября 2023, 17:17
Новый Subaru Forester полностью раскрыт до премьеры
В Сеть слили четыре десятка снимков с фотосессии Subaru
24 августа 2023, 16:35
Subaru слегка освежила кроссовер Forester
Компания рассказала об улучшенной модели, предназначенной для домашнего рынка
22 июня 2023, 11:14
В России отзывают почти три тысячи кроссоверов Subaru
В сервис приглашают владельцев автомобилей, проданных с 2016 по 2018 год
25 декабря 2022, 11:11
Subaru отметила 50-летие полного привода особым Forester
Спецверсия кроссовера создана для внутреннего рынка
27 июня 2022, 14:28
Subaru Forester получил «спортивную» версию STI Sport
Кроссоверу поменяли амортизаторы и оформление салона
Обновленный Subaru Forester
Кому адресован и к чему стремится легендарный кроссовер?
9 февраля 2022, 8:00Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Дмитрий Ласьков
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