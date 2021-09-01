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Тест-драйв
Обновленный Subaru Forester
Кому адресован и к чему стремится легендарный кроссовер?
Новости
Обновленный Subaru Forester добрался до России: известны цены
Новости
В 2022 году в России появятся три новинки Subaru
Новости
В России подорожали почти все автомобили Subaru
1 сентября 2021, 11:21
«Самый внедорожный» Subaru Forester показали до официальной премьеры
Внедорожник официально представят уже завтра – 2 сентября
Subaru показала на видео «самый внедорожный» Forester
Вторая модель Subaru с приставкой Wilderness дебютирует 2 сентября
20 августа 2021, 13:32
Новости
Мария Руцкая
7 августа 2021, 23:23
Обновленный Subaru Forester сертифицировали в России
Кроссовер 2021 модельного года доберётся до нас осенью
14 июня 2021, 13:13
Представлен обновленный кроссовер Subaru Forester
Вседорожник Subaru пережил плановый рестайлинг
27 мая 2021, 12:04
В России подорожали автомобили Subaru
Стоимость четырех моделей выросла на 30 тысяч рублей
26 мая 2021, 17:09
Раскрыты сроки появления обновленного Subaru Forester в России
До конца 2021 года японская марка выведет на российский рынок две новинки
26 мая 2021, 9:58
Более 7 тысяч российских Subaru Forester и XV отправят в ремонт из-за «аномального шума»
Отзывная кампания затронет 7248 автомобилей, проданных в России с 2017 по 2019 год
26 апреля 2021, 10:46
В России подорожали почти все модели Subaru
Корректировка цен не затронула только одну модель
9 ноября 2020, 18:07
Subaru Forester сдал «лосиный тест»: вот как это было
Кроссовер справился с заданием на скорости 77 километров в час
Российский Subaru Forester получил версию Sport и подорожал
«Спортивный» внедорожник для России оставили без турбомотора
5 ноября 2020, 16:34
Новости
Мария Руцкая
2 ноября 2020, 12:19
Subaru Forester получит версию Sport в России
Премьера новинки состоится 5 ноября
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