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Новости
Subaru показала новые большие подушки безопасности, которые защитят велосипедистов
Первым такой эйрбег получил новый Subaru Forester, но пока только в одной стране
Новости
Subaru показала обвес для нового Forester в самурайском стиле
Новости
Subaru Forester получил новую гибридную установку и внедорожную версию
Новости
Шпионы рассекретили «дикий» Subaru Forester шестого поколения
27 декабря 2024, 13:15
Subaru Forester получит гибридную установку, разработанную с помощью Toyota
Продажи стартуют в середине 2025 года
Subaru показала новый Forester для Европы: это гибрид
Кроссовер шестого поколения обрёл ещё одну силовую установку
5 октября 2024, 21:21
Новости
Сергей Ильин
6 апреля 2024, 21:21
В США взлетел спрос на уходящий Subaru Forester, и вот почему
Продажи кроссоверов пятого поколения выросли более чем вдвое
17 ноября 2023, 10:05
Представлен Subaru Forester шестого поколения: что изменилось
Forester заметно преобразился, однако революции в дизайне не произошло
11 ноября 2023, 17:17
Новый Subaru Forester полностью раскрыт до премьеры
В Сеть слили четыре десятка снимков с фотосессии Subaru
24 августа 2023, 16:35
Subaru слегка освежила кроссовер Forester
Компания рассказала об улучшенной модели, предназначенной для домашнего рынка
22 июня 2023, 11:14
В России отзывают почти три тысячи кроссоверов Subaru
В сервис приглашают владельцев автомобилей, проданных с 2016 по 2018 год
25 декабря 2022, 11:11
Subaru отметила 50-летие полного привода особым Forester
Спецверсия кроссовера создана для внутреннего рынка
27 июня 2022, 14:28
Subaru Forester получил «спортивную» версию STI Sport
Кроссоверу поменяли амортизаторы и оформление салона
Блогер разобрал новый Subaru Forester и оценил японское качество
Обновлённый кроссовер Subaru препарировали в «Клубном сервисе»
13 июня 2022, 15:15
Новости
Сергей Ильин
Обновленный Subaru Forester
Кому адресован и к чему стремится легендарный кроссовер?
9 февраля 2022, 8:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
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