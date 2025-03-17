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Новости
Subaru выпустил особые версии Levorg, Impreza и Crosstrek
Самая доступная — оранжевый Crosstrek стоимостью от 3 050 000 иен (1,75 миллиона рублей)
Новости
Subaru Levorg обзавелся кросс-версией Layback
Новости
Subaru показала первые фотографии нового кроссовера
Новости
У Subaru впервые появились заводские адаптивные амортизаторы
23 декабря 2021, 12:59
Электрический STI E-RA и концепт WRX STI: что Subaru покажет на автосалоне в Токио
Автошоу пройдет с 14 по 16 января 2022 года в префектуре Чиба
Представлен «заряженный» Subaru Levorg STI Sport R с мотором от WRX
Это уже второй спортивный универсал в линейке Subaru после WRX Sportswagon
25 ноября 2021, 15:45
Новости
Алексей Носаченко
15 октября 2021, 19:57
Новый Subaru WRX стал универсалом для Австралии
Пятидверка WRX Sportswagon получила турбомотор 2.4 и вариатор
25 мая 2021, 14:14
Определен самый безопасный японский автомобиль
Одна из новых моделей Subaru набрала рекордное количество баллов
28 февраля 2021, 15:15
Subaru готовится к дебюту «заряженного» универсала с турбомотором 2.4
У нового Subaru Levorg появится спортверсия мощностью свыше 270 лошадиных сил
20 августа 2020, 10:48
Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
Следом за Legacy и Outback новинка обзавелась вертикальным планшетом в салоне в стиле Tesla
11 августа 2020, 13:57
Новый Subaru WRX получит планшет, как у Tesla
В Сети появились фотографии салона модели
22 мая 2020, 15:10
Новый универсал Subaru Levorg сфотографировали без камуфляжа
Серийная версия модели была замечена в Японии
10 января 2020, 15:34
Представлена первая Subaru c адаптивной подвеской
В Токио показали предсерийный Levorg STI Sport
Subaru показала на видео Levorg STI Sport
Прототип универсала дебютирует на выставке Tokyo Auto Salon
26 декабря 2019, 10:54
Новости
Алексей Носаченко
11 ноября 2019, 17:37
Универсал Subaru Levorg получил спортивную версию
На японском рынке стартуют продажи модели в исполнении V-Sport
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