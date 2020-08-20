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Новости
Электрический STI E-RA и концепт WRX STI: что Subaru покажет на автосалоне в Токио
Автошоу пройдет с 14 по 16 января 2022 года в префектуре Чиба
Новости
Представлен «заряженный» Subaru Levorg STI Sport R с мотором от WRX
Новости
Определен самый безопасный японский автомобиль
Новости
Subaru готовится к дебюту «заряженного» универсала с турбомотором 2.4
20 августа 2020, 10:48
Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
Следом за Legacy и Outback новинка обзавелась вертикальным планшетом в салоне в стиле Tesla
Новый Subaru WRX получит планшет, как у Tesla
В Сети появились фотографии салона модели
11 августа 2020, 13:57
Новости
Лиза Будрина
22 мая 2020, 15:10
Новый универсал Subaru Levorg сфотографировали без камуфляжа
Серийная версия модели была замечена в Японии
10 января 2020, 15:34
Представлена первая Subaru c адаптивной подвеской
В Токио показали предсерийный Levorg STI Sport
26 декабря 2019, 10:54
Subaru показала на видео Levorg STI Sport
Прототип универсала дебютирует на выставке Tokyo Auto Salon
11 ноября 2019, 17:37
Универсал Subaru Levorg получил спортивную версию
На японском рынке стартуют продажи модели в исполнении V-Sport
23 октября 2019, 15:05
Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель
Предсерийный прототип модели следующего поколения показали в Токио
22 октября 2019, 10:53
Новый универсал Subaru показали до дебюта
Изображение модели Levorg появилось в японской прессе
25 сентября 2019, 15:17
Особый Subaru WRX STI отправит в отставку культовый мотор
Также марка покажет прототип нового поколения универсала Levorg
«Субару» добавила обновленному универсалу Levorg «умное» зеркало
Компания раскрыла подробности о рестайлинговом универсале для Японии
4 июля 2017, 11:22
Новости
Ефим Репин
13 мая 2016, 11:23
Subaru выпустит «заряженный» универсал
У Subaru Levorg появится STi-модификация
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