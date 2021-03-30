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Тест-драйв
Новый Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla: знакомимся с японским вседорожным универсалом нового поколения
Новости
Новый Subaru Outback добрался до России: известны цены
Новости
Раскрыты сроки появления обновленного Subaru Forester в России
Новости
Новый Subaru Outback доберется до России с одним мотором
30 марта 2021, 20:57
Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback
Внедорожник получил 241-миллиметровый клиренс и стал еще проходимее
Subaru сделает «самый внедорожный» Outback
Японская марка представит первый автомобиль новой линейки Wilderness
24 марта 2021, 10:59
Новости
Лиза Будрина
3 февраля 2021, 15:14
Subaru отзывает почти 400 машин из-за оплошности одного человека
Рабочий автозавода неправильно закрутил гайки
14 января 2021, 12:18
Subaru готовит Outback к суровому бездорожью
Версия с повышенным оффроудным потенциалом впервые вышла на дороги
23 сентября 2020, 13:31
В следующем году в России появятся две новые модели Subaru
Для россиян будут доступны рестайлинговый XV и новый Outback
11 мая 2020, 15:25
Универсал Subaru Outback переделали в очень странный пикап
Владелец «отрезал» всю заднюю часть машины и установил вместо нее крошечную площадку
19 сентября 2019, 16:35
В Россию приехал особый «черный» Outback
Спецверсия Black Line отличается декором и оснащением
18 июня 2019, 14:57
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Универсал 2019 модельного года стал доступен для заказа
18 апреля 2019, 7:29
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Универсал переехал на модульную платформу и обзавелся новым оборудованием
Новый Subaru Outback получит салон в стиле Volvo
Компания опубликовала снимок интерьера универсала следующего поколения
11 апреля 2019, 16:45
Новости
Алексей Носаченко
10 апреля 2019, 17:46
Показаны детали внешности нового Subaru Outback
Универсал переедет на новую платформу и лишится двигателя 3.6
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