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Новости
Поклонники Subaru раскритиковали дизайн новейшего Outback
Семейный кроссовер посчитали неуклюжим и непропорциональным
Новости
Больше, современнее, технологичнее: представлен новый Subaru Outback
Новости
Subaru Outback получил юбилейную спецверсию с перенастроенной подвеской
Тест-драйв
Subaru Outback против Volkswagen Passat Alltrack
Видеотест Subaru Outback
Рассказываем о вседорожном универсале, который заслуживает большего признания
17 мая 2022, 9:25
Тест-драйв
Ефим Репин
Subaru обновила Outback: больше технологий и улучшенная защита
Кросс-универсал пережил рестайлинг в середине жизненного цикла
14 апреля 2022, 10:08
Новости
Мария Руцкая
Новый Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla: знакомимся с японским вседорожным универсалом нового поколения
27 сентября 2021, 8:00
Тест-драйв
Ефим Репин
5 сентября 2021, 20:40
Кросс-универсал Subaru Outback обзавелся новым турбомотором 1.8
Японская версия нового Outback отличилась оригинальными техническими решениями
15 июля 2021, 15:46
Новый Subaru Outback добрался до России: известны цены
Модель шестого поколения уже доступна для заказа
26 мая 2021, 17:09
Раскрыты сроки появления обновленного Subaru Forester в России
До конца 2021 года японская марка выведет на российский рынок две новинки
4 апреля 2021, 21:34
Новый Subaru Outback доберется до России с одним мотором
Кросс-универсал Subaru сертифицировали в России: продажи начнутся в августе
30 марта 2021, 20:57
Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback
Внедорожник получил 241-миллиметровый клиренс и стал еще проходимее
24 марта 2021, 10:59
Subaru сделает «самый внедорожный» Outback
Японская марка представит первый автомобиль новой линейки Wilderness
Subaru отзывает почти 400 машин из-за оплошности одного человека
Рабочий автозавода неправильно закрутил гайки
3 февраля 2021, 15:14
Новости
Анастасия Мельник
14 января 2021, 12:18
Subaru готовит Outback к суровому бездорожью
Версия с повышенным оффроудным потенциалом впервые вышла на дороги
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