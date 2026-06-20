Super-N стал самым дешёвым электромобилем Honda в Европе

Super-N — это небольшой электрический хэтчбек, построенный на платформе кей-кара Super-One и вдохновлённый «горячим» хэтчбеком City Turbo II из 80-х. Стоимость новинки начинается с 18 995 фунтов (около 1,85 млн рублей), что выводит её в лидеры по доступности среди электромобилей Honda в Европе и делает одним из самых дешёвых электрокаров на британском рынке.

Стоимость Super-N (1,85 млн рублей) делает его доступнее, чем Renault Twingo E-Tech, цена которого составляет около 1,95 млн рублей. При этом Honda стоит лишь на 33,6 тыс. рублей больше, чем базовый BYD Dolphin Surf.

Длина Super-N составляет всего 3599 мм, ширина — 1573 мм. Несмотря на компактные габариты, Honda обещает комфортное размещение четырёх взрослых пассажиров — всё благодаря фирменной «волшебной» компоновке салона. В автомобиле используется та же складная конструкция задних сидений, которая в своё время сделала Honda Jazz значительно удобнее Ford Fiesta.

В стандартном режиме электромотор e-Axle выдаёт 63 л.с. — этого хватает, чтобы разогнать компактный хэтчбек до 100 км/ч за 14,5 секунды. При активации кнопки BOOST мощность возрастает до 94 л.с., а время разгона сокращается до 10 секунд.

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