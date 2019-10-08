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12:33

Skoda назвала российские цены на обновленный Superb

Начальная цена модели превысила отметку в два миллиона рублей

Российские дилеры Skoda начали принимать заказы на обновленный Superb. Сначала модель будут продавать только в версии с двигателем 2.0 TSI мощностью 190 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» DSG по цене от 2 097 000 рублей.

На нашем рынке представлены и лифтбек, и универсал Skoda Superb. Впервые в истории чешской марки в списке оснащения модели есть матричные светодиодные фары и задние LED-фонари с динамическими поворотниками. Кроме того, в перечне доступного для Superb оборудования значатся три варианта медиасистемы, цифровая приборная панель, система бесключевого доступа и улучшенная функция контроля слепых зон Side Assist с рабочим диапазоном до 70 метров.

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Первое время дилеры будут продавать только модификации с двухлитровым турбомотором и семиступенчатой DSG. Лифтбек в базовой комплектации Ambition обойдется в 2 097 000 рублей, топовой Style — в 2 353 000 рублей. Универсал оценен в 2 210 000 и 2 460 000 рублей соответственно. Позднее в линейке появятся варианты со 150-сильным мотором 1.4 TSI (150 сил) и более мощные двухлитровые версии (220 и 280 сил). Наконец, особые версии «Суперба» будут представлены спортивной SportLine и роскошной Laurin&Klement.

Пока нет никакой информации о внедорожной версии Scout c увеличенным на 15 миллиметров дорожным просветом и вообще появлении машин с полноприводной трансмиссией. Впрочем, чего точно не стоит ждать в России, так это подключаемого гибрида Super iV с силовой установкой мощностью 218 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.