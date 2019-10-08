Skoda назвала российские цены на обновленный Superb

Первое время дилеры будут продавать только модификации с двухлитровым турбомотором и семиступенчатой DSG. Лифтбек в базовой комплектации Ambition обойдется в 2 097 000 рублей, топовой Style — в 2 353 000 рублей. Универсал оценен в 2 210 000 и 2 460 000 рублей соответственно. Позднее в линейке появятся варианты со 150-сильным мотором 1.4 TSI (150 сил) и более мощные двухлитровые версии (220 и 280 сил). Наконец, особые версии «Суперба» будут представлены спортивной SportLine и роскошной Laurin&Klement.