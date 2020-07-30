Toyota может выпустить Supra на «механике»

По данным издания, «механика» может стать одним из способов подогреть спрос путем привлечения поклонников «трехпедальных» автомобилей. Ранее представители Toyota уже отмечали, что прототип Supra нового поколения с такой коробкой уже собран и проходит испытания.
Какой мотор достанется купе с «механикой», пока неизвестно. Один из вариантов – четырехцилиндровый 2,0-литровый двигатель мощностью 258 лошадиных сил от родстера BMW Z4, который уже заявлен для Supra 2021 модельного года. На Z4 он является базовым и агрегатируется с механической трансмиссией.
Toyota
Также возможно, что в «заряженной» спецверсии Supra GRMN пару составит рядный шестицилиндровый двигатель BMW, выдающий 510 лошадиных сил. Мотор заявлен для семейства M3 и M4 следующего поколения, на которых будет работать как с автоматом, так и с опциональной «механикой». Supra GRMN будет выпущена ограниченным тиражом в 200 экземпляров, а основной трансмиссией станет семиступенчатый преселективный «робот».
Новую Toyota Supra уже оснащали «механикой»: в ноябре прошлого года первый экземпляр такого купе собрали тюнинг-ателье European Auto Group. Замена автомата на шестиступенчатую коробку BMW обошлась мастерам в 12 тысяч долларов (884 тысячи рублей по текущему курсу).
Главный инженер Toyota Тецуя Тада ранее допускал установку «механики» на Supra, если на нее будет достаточный спрос. Однако позднее он опроверг свои слова, заявив, что купе на «механике» выпущено не будет, а для фанатов трансмиссии в палитре Toyota есть альтернатива – спорткар GT86.
В России новая Toyota Supra доступна только в единственной комплектации Passion с 340-сильным шестицилиндровым турбомотором BMW объемом три литра. Стоимость спорткара стартует с 4,9 миллиона рублей.