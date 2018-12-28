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17:13

Новая Toyota Supra: первые официальные фотографии

Снимки распространил немецкий офис марки

В распоряжении сайта SupraMKV оказались официальные фотографии Toyota Supra нового поколения. Снимки якобы разослал немецкий офис компании, когда кто-то из пользователей добавился в «лист ожидания», заполнив форму на сайте. На момент подготовки новости письмо приходит с фотографиями машины в камуфляже.

Внешность Toyota Supra серии А90 уже давно не секрет: её неоднократно раскрывали на шпионских снимках. Дизайн спорткупе во многом будет основан на концепте FT-1 2014 года, однако в серии станет чуть проще. У товарной машины нет рельефного капота с прозрачным окошком, боковых зеркал на тонких ножках и узкой головной оптики.

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На снимках видно, что особенностями новой «Супры» станут темные передние стойки, корпуса боковых зеркал, передний сплиттер с винглетами, «крылышки» на боковых накладках и корме, а также крыша double-bubble.

Новая Toyota Supra построена на платформе BMW Z4 нынешнего, шестого поколения. Машины будут отличаться не только дизайном, но и настройками двигателей и шасси. Начальные версии спорткупе оснастят мотором с индексом B48D — один из вариантов двухлитровой «турбочетверки» BMW. Старшие модификации получат двигатели B46D (четыре цилиндра) и B58C (шесть цилиндров).

В начале октября Toyota открыла прием заказов на «Супру» нового поколения. Для онлайн-бронирования доступно только 900 автомобилей. Их покупатели станут членами так называемого «Клуба 900» – Supra 900 Club.

Источник: SupraMKV
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