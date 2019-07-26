Посмотрите на внедорожную «Супру» с 5,9-литровым дизелем

С момента выхода нового поколения число свап-проектов на базе купе резко выросло, в основном за счет возвращения на законное место под капотом рядной шестерки 2JZ. Этот экземпляр тоже не стал исключением и получил под капот шестицилиндровый мотор. Правда, дизельный.
Автор проекта оснастил «Супру» дизельным мотором Cummins 6BT, огромными колесами для бездорожья и пневматической подвеской.
Четвертая «Супра» — одна из самых любимых моделей для поклонников свап-проектов, а после того, как производитель решил оснастить пятое поколение модели не привычным 2JZ, а мотором от BMW Z4, популярность купе выросла еще больше.
К примеру, еще в конце марта японский дрифтер построил первое купе пятого поколения с родным японским мотором, который он форсировал до 800 лошадиных сил. Гонщик строил автомобиль в течение 42 дней.
Июльский фестиваль скорости в Гудвуде тоже не обошелся без «Супры» — компания HKS привезла спецверсию купе с рядной шестеркой от классической модели, которую доработали и оснастили двумя турбинами. В итоге, 700-сильный автомобиль оказался почти в два раза мощнее самой быстрой серийной версии.