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20:53

Посмотрите на внедорожную «Супру» с 5,9-литровым дизелем

Автомобиль оснастили огромными колесами и пневматической подвеской

На базе Toyota Supra четвертого поколения построили внедорожный автомобиль. Помимо огромных колес и пневматической подвески, купе оснастили 5,9-литровым дизельным мотором Cummins 6BT.

С момента выхода нового поколения число свап-проектов на базе купе резко выросло, в основном за счет возвращения на законное место под капотом рядной шестерки 2JZ. Этот экземпляр тоже не стал исключением и получил под капот шестицилиндровый мотор. Правда, дизельный.

Автор проекта оснастил «Супру» дизельным мотором Cummins 6BT, огромными колесами для бездорожья и пневматической подвеской.

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Четвертая «Супра» — одна из самых любимых моделей для поклонников свап-проектов, а после того, как производитель решил оснастить пятое поколение модели не привычным 2JZ, а мотором от BMW Z4, популярность купе выросла еще больше.

2500-сильная Toyota Supra

К примеру, еще в конце марта японский дрифтер построил первое купе пятого поколения с родным японским мотором, который он форсировал до 800 лошадиных сил. Гонщик строил автомобиль в течение 42 дней.

Июльский фестиваль скорости в Гудвуде тоже не обошелся без «Супры» — компания HKS привезла спецверсию купе с рядной шестеркой от классической модели, которую доработали и оснастили двумя турбинами. В итоге, 700-сильный автомобиль оказался почти в два раза мощнее самой быстрой серийной версии.