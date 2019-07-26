Посмотрите на внедорожную «Супру» с 5,9-литровым дизелем

К примеру, еще в конце марта японский дрифтер построил первое купе пятого поколения с родным японским мотором, который он форсировал до 800 лошадиных сил. Гонщик строил автомобиль в течение 42 дней.

Июльский фестиваль скорости в Гудвуде тоже не обошелся без «Супры» — компания HKS привезла спецверсию купе с рядной шестеркой от классической модели, которую доработали и оснастили двумя турбинами. В итоге, 700-сильный автомобиль оказался почти в два раза мощнее самой быстрой серийной версии.