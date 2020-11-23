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Новые Toyota Supra и BMW Z4 могут загореться во время движения

У спорткаров оказались бракованные топливные баки

© Toyota Supra
Анастасия Дубина
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о добровольном отзыве 49 моделей BMW Z4 и Toyota Supra 2020 года выпуска. Все спорткары подвержены серьезному риску возгорания из-за бракованных бензобаков.

Купе Toyota Supra построено на общей архитектуре с BMW Z4 нынешнего, третьего поколения. С немецким родстером японский спорткар также разделил двигатели, элементы подвески и детали интерьера. Сейчас у обеих моделей обнаружили серьезный дефект в конструкции топливных баков, который может привести к возгоранию автомобилей.

Причиной пожара может стать некачественно сваренный шов между двумя половинами бензобака. Через бракованную деталь вытекает топливо, которое в случае попадания искры может привести к возгоранию всего топливного отсека.

В сервисные центры отправят 35 моделей Toyota Supra и 14 экземпляров BMW Z4. У всех автомобилей проведут бесплатную замену топливных баков.

BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota

В октябре прошлого года отделение BMW of North America, объявило об отзыве семи экземпляров Toyota Supra 2020 модельного года. Эксперты выяснили, что во время аварии у спорткаров может повредиться крепление направляющей ремня безопасности.

Источник: Motor1.com