Новые Toyota Supra и BMW Z4 могут загореться во время движения

Купе Toyota Supra построено на общей архитектуре с BMW Z4 нынешнего, третьего поколения. С немецким родстером японский спорткар также разделил двигатели, элементы подвески и детали интерьера. Сейчас у обеих моделей обнаружили серьезный дефект в конструкции топливных баков, который может привести к возгоранию автомобилей.

Причиной пожара может стать некачественно сваренный шов между двумя половинами бензобака. Через бракованную деталь вытекает топливо, которое в случае попадания искры может привести к возгоранию всего топливного отсека.

В сервисные центры отправят 35 моделей Toyota Supra и 14 экземпляров BMW Z4. У всех автомобилей проведут бесплатную замену топливных баков.