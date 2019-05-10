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10:00

На Нюрбургринге разбили первую Toyota Supra

Авария произошла во время тестовых испытаний

На «Северной петле» Нюрбургринга разбили первый спорткар Toyota Supra нового поколения. При этом, видимо, автомобиль принадлежал самой «Тойоте», так как авария произошла не во время публичных трек-дней: трасса была забронирована и закрыта исключительно под тесты автопроизводителей.
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Как пишет Autoevolution, авария произошла на секции Эксмюлле: водитель «Супры», как предполагается, ошибся с траекторией, не справился с управлением и врезался в забор. В результате у автомобиля оказалась сильно повреждена передняя часть кузова. Пилот и пассажир машины не пострадали. После ДТП купе погрузили в закрытый трейлер и увезли с трассы.

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Новая Toyota Supra построена на общей платформе с BMW Z4. Купе оснащается трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил, восьмидиапазонным «автоматом», адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом. Версии спорткара для Японии, помимо «шестерки», будут оснащаться четырехцилиндровыми турбомоторами.

Спорткупе привезут и в Россию. Всего можно будет купить лишь 22 автомобиля. Живые машины появятся во второй половине года.

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