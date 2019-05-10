На Нюрбургринге разбили первую Toyota Supra

Как пишет Autoevolution, авария произошла на секции Эксмюлле: водитель «Супры», как предполагается, ошибся с траекторией, не справился с управлением и врезался в забор. В результате у автомобиля оказалась сильно повреждена передняя часть кузова. Пилот и пассажир машины не пострадали. После ДТП купе погрузили в закрытый трейлер и увезли с трассы.