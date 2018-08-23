Новая Toyota Supra попала в аварию на Нюрбургринге

Как пишет сайт Carscoops, опубликовавший фотографии разбитой машины, авария произошла на финальной прямой Döttinger Höhe, где автомобили разгоняются почти до максимальной скорости.

По словам собеседника издания, «Супра» по неустановленной пока причине потеряла управление и врезалась в отбойник с правой стороны трассы. Затем автомобиль отлетел к левой части дороги и остановился. Водитель спорткара не пострадал, однако машина не смогла самостоятельно продолжить движение – ее пришлось увозить на эвакуаторе.