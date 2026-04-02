Опубликовано 02 апреля 2026, 18:451 мин.
Суровые зимние морозы обвалили продажи автомобилей в Белоруссии
Авторынок Белоруссии начал весну ростом покупательской активности. В марте 2026 года продажи новых легковых автомобилей достигли 5,7 тыс. единиц, что на 38% превышает результат предыдущего месяца. Столь резкий скачок продаж в марте может быть связан с отложенным спросом: суровые зимние морозы начала года сдерживали покупателей, которые ждали потепления для обновления автопарка, считают аналитики автомобильной ассоциации «БАА».
© Geely
Лидером рынка остаётся компания «Белджи», которая торгует автомобилями двух марок — Belgee и Geely. Мартовский результат этих двух брендов — 3,2 тыс.
Российская Lada вернулась к прежним объёмам. После февральского спада на 13%, в марте продажи марки показали рост на 77%, составив 0,85 тыс. машин.
В сегменте электрокаров прирост составил 85%, так как клиентам перередали 1,8 тыс. единиц. Отдельно отмечается Geely EX2, чья популярность взлетела на 125%, достигнув отметки 383 штук.
Источник:БАА
Автор:Алексей Кованов
Тег: