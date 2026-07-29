Сутки полёта без дозаправки: Airbus создал новую версию самолёта A350

Полёт проходил по сложному трансконтинентальному маршруту. Самолет вылетел из австралийского Мельбурна в понедельник, пересек Тихий океан, территорию США и Канады, преодолел Атлантический океан и во вторник благополучно приземлился в Тулузе (Франция).

Предыдущее достижение по длаьности беспосадочного перелёта оставалось непобитым более двадцати лет — с ноября 2005 года, когда Boeing 777−200LR соединил Гонконг и Лондон за 22 часа 42 минуты.

Новый рейс стал кульминацией проекта Sunrise («Восход солнца»), запущенного еще в 2017 году специально для отработки сверхдальних маршрутов из Австралии. Название программы оказалось пророческим: траектория полета позволила пассажирам на борту дважды встретить рассвет.

В основе машины лежит платформа серийного A350−1000, однако инженеры внесли ряд ключевых изменений: был установлен бак на 20 тыс. литров авиакеросина, а планер доработан для поддержки максимальной взлетной массы при полной загрузке;

Первый коммерческий экземпляр будет передан авиакомпании Qantas уже в апреле следующего года. Всего национальный перевозчик Австралии заказал 12 таких машин. Запуск регулярных рейсов запланирован на октябрь 2027 года.

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