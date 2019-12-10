Suzuki Swift «нарядили» в экстремальный обвес

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На выставке International Motor Expo в Таиланде компания Suzuki представила хэтчбек Swift Extreme Concept. Это шоу-кар, построенный для продвижения ограниченной версии Swift GL Sports Edition на местном рынке, со «спортивным» обвесом.
За счет полностью нового передка Swift Extreme воспринимается не так, как донорский хэтчбек. Здесь новый бампер с прорезями, решетка радиатора и «заехавший» на фары капот с фальшивыми воздухозаборниками. Кроме того, автомобилю достались глянцевые накладки-расширители крыльев, два спойлера на двери багажника, раздвоенный выхлоп и подобие диффузора.
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Информации о двигателе концепта нет, поэтому под капотом, скорее всего, установлен стандартный 1.2 Dualjet мощностью 83 силы и 108 Нм крутящего момента, работающий в паре с вариатором. Это единственный мотор для тайского Swift, хотя в Европе хэтчбек предлагается с турбомотором 1.4 Boosterje (140 сил и 230 Нм) и «механикой».