Suzuki Swift «нарядили» в экстремальный обвес

За счет полностью нового передка Swift Extreme воспринимается не так, как донорский хэтчбек. Здесь новый бампер с прорезями, решетка радиатора и «заехавший» на фары капот с фальшивыми воздухозаборниками. Кроме того, автомобилю достались глянцевые накладки-расширители крыльев, два спойлера на двери багажника, раздвоенный выхлоп и подобие диффузора.