Россиянам хотят запретить менять моторы на более мощные

Россиянам хотят запретить менять моторы на более мощныеМВД продолжает урезать возможности для незаводского тюнинга
Проект полностью запрещает удлинение рамы. Манипуляции с ней нередко проводят владельцы грузовиков, чтобы увеличить грузоподъемность. К замене мотора подход менее радикальный. Главное, чтобы мощность или крутящий момент нового не превышали характеристики старого более чем на четверть.
При удлинении рамы получается более дешевое ТС, чем аналогичное по вместимости и грузоподъемности городское. Однако изменения никто не проверяет, не тестирует на нагрузку. Поэтому кустарно сваренные рамы часто ломаются, что создает риски ДТП, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Что касается свапов, то сейчас они менее популярны, чем раньше, когда японские моторы были дешевле, но все же весьма востребованы. По словам Шапарина, ограничение станет серьезным ударом по мастерским, которые занимаются такими проектами.
С весны 2025 года водителям без полисов ОСАГО начнут поступать предупреждения через «Госуслуги». Рассылать их будут в экспериментальном режиме с помощью дорожных камер, обученных ловить автомобилистов без «автогражданки». Позже таким образом будут выписывать и штрафы.