Россиянам хотят запретить менять моторы на более мощные

Проект полностью запрещает удлинение рамы. Манипуляции с ней нередко проводят владельцы грузовиков, чтобы увеличить грузоподъемность. К замене мотора подход менее радикальный. Главное, чтобы мощность или крутящий момент нового не превышали характеристики старого более чем на четверть.

При удлинении рамы получается более дешевое ТС, чем аналогичное по вместимости и грузоподъемности городское. Однако изменения никто не проверяет, не тестирует на нагрузку. Поэтому кустарно сваренные рамы часто ломаются, что создает риски ДТП, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.