В Московской области аналогичный запрет для зазывал действует с 2025 года. В главных аэропортах региона — «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковском» — услуги такси разрешено заказывать исключительно через официальные стойки или мобильные приложения.

За нарушение правил установлена административная ответственность: для граждан штраф составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20 тыс. рублей, для юридических лиц — 50 тыс. рублей.

За время действия запрета в Подмосковье (с 2025 года) было составлено 166 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма взысканных штрафов достигла 780 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что количество зазывал в зоне аэропортов заметно сократилось, а в «Шереметьево» проблема оказалась практически решена.

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