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Опубликовано 07 августа 2026, 11:23
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Таксистов-бомбил прогонят с вокзалов и из «Внуково»

«Ведомости»: в Москве бомбилам запретят таксовать на вокзалах и во «Внуково». Власти Москвы планируют ввести законодательные ограничения на работу частных водителей-зазывал на территории железнодорожных вокзалов столицы и в аэропорту «Внуково». Соответствующий проект приказа в настоящее время проходит этап согласования. Об этом на международном евразийском форуме «Такси» заявил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Владимир Макаров, информацию передает издание «Ведомости».
Таксистов-бомбил прогонят с вокзалов и из «Внуково»
© Журнал Motor
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В Московской области аналогичный запрет для зазывал действует с 2025 года. В главных аэропортах региона — «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковском» — услуги такси разрешено заказывать исключительно через официальные стойки или мобильные приложения.

За нарушение правил установлена административная ответственность: для граждан штраф составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20 тыс. рублей, для юридических лиц — 50 тыс. рублей.

За время действия запрета в Подмосковье (с 2025 года) было составлено 166 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма взысканных штрафов достигла 780 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что количество зазывал в зоне аэропортов заметно сократилось, а в «Шереметьево» проблема оказалась практически решена.

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Источник:Ведомости
Автор:Алексей Кованов
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