Фотофакт: российская полиция закупила внедорожники Tank 300

Фотофакт: российская полиция закупила внедорожники Tank 300Новые китайские вездеходы появились у силовиков Северной столицы
Поскольку речь идёт о ранней партии Tank 300, у вездеходов полный привод типа part-time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Под капотом бензиновый 2,0-литровый турбомотор (220 л.с., 380 Нм), который сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF. Ранее «трёхсотые» в автопарках полиции замечены не были.
В прошлом году аналогичные китайские внедорожники закупила Федеральная служба охраны, причём машины появились в подразделениях спецслужбы по всей стране. Интересно, что более дорогие Tank 500 в государственных гаражах засветились почти два года назад, и сейчас это одна из самых популярных импортных машин.
В Китае внедорожники Tank 300 уже успели обновиться, но в России машины с новым салоном не появятся. Однако до нас может добраться вариант с турбодизелем объёмом 2,4 литра: такие версии Great Wall уже поставляет на экспорт, и у «родственного» Haval H9 точно такой же агрегат есть.