Фотофакт: российская полиция закупила внедорожники Tank 300

В Китае внедорожники Tank 300 уже успели обновиться, но в России машины с новым салоном не появятся. Однако до нас может добраться вариант с турбодизелем объёмом 2,4 литра: такие версии Great Wall уже поставляет на экспорт, и у «родственного» Haval H9 точно такой же агрегат есть.