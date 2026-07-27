Расширение модельной линейки Tank 400 анонсировало российское представительство Great Wall Motor. До появления гибридной версии в нашей стране была доступна исключительно бензиновая модификация с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с., но теперь линейка расширяется за счет более динамичной и технологичной версии, которая к тому же обещает быть заметно экономичнее.

Под капотом у Tank 400 Hi4-T — гибридная силовая установка, построенная на основе 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 231 л.с. и электромотора на 163 л.с., интегрированного прямо в корпус 9-ступенчатого «автомата». Суммарная отдача системы — внушительные 394 л.с. и 750 Нм крутящего момента, что позволяет тяжелому рамному внедорожнику разгоняться до сотни всего за 6,8 с.

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При этом расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 8,4 л на 100 км — для машины массой под 3 тонны показатель более чем достойный. Тяговая литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч обеспечивает до 110 км пробега исключительно на электричестве. Пополнить запас электричества можно на станции быстрой зарядки постоянным током.

Внедорожные способности остались на уровне бензиновой версии: для гибрида также предусмотрены механические блокировки дифференциалов и понижающая передача. Tank 400 отличается внушительным дорожным просветом в 224 мм и имеет возможность преодолевать брод глубиной до 800 мм.