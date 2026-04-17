Tank выпустит спецтираж внедорожника 500 под названием «Чёрный воин»
Интерьер Tank 500 Black Warrior («Чёрный воин») выполнен в двухцветной гамме: верхняя часть — чёрная, нижняя — красная. Всё это дополнено хромированными акцентами.
Эксклюзивная модель будет выпущена ограниченной серией в 500 экземпляров, а её стоимость составит от 365 тыс. юаней, что равнозначно 4,1 млн рублей.
В продажу пойдут две модификации. Стартовая — Hi4-T мощностью 408 л.с., где двигатель 2.0T работает с одним электромотором и 9-ступенчатой гибридной трансмиссией.
Более мощный вариант — Hi4-Z. В этом случае двигатель 2.0T идёт в паре с двумя электромоторами и 3-ступенчатой системой DHT. Такая конфигурация развивает 877 л.с.
Ранее стало известно, что «Грейт Волл Мотор Рус» запустит контрактное производство автомобилей бренда Tank на заводе «Автотор» в Калининграде.
