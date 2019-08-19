Porsche Taycan за сутки проехал по жаре свыше 3 тысяч километров

Уже известно, что спорткар предложат в трех версиях: Taycan, Taycan S и Taycan Turbo. Базовый заднеприводный электрокар получит батарею на 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 326 либо 381 лошадиная сила. Вариант 4S с двумя электромоторами (суммарная отдача 435 или 490 лошадиных сил) оснастят аккумулятором емкостью 96 киловатт-часов, а установка топового Turbo будет выдавать 629 сил и 880 Нм момента.

Самый мощный «Тайкан» способен набирать первую «сотню» за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 261 километр в час. Кроме того, позже в Porsche планируют вывести на рынок «хардкорный» Taycan Turbo S (734 сил) и заднеприводный облегченный Taycan GTS.