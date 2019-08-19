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15:00

Porsche Taycan за сутки проехал по жаре свыше 3 тысяч километров

Прототип электрокара прошел очередные испытания на треке Нардо

Электрокар Porsche Taycan в течение 24 часов тестировали на испытательном полигоне в итальянском городе Нардо. Прототип преодолел 3425 километров, что равно расстоянию от Нардо до норвежского Тронхейма. Средняя скорость электрокара составила 195-215 километров в час.

Одной из целей испытаний стало изучение работы систем автомобиля в условиях жары: температура воздуха во время тестов достигала 42 градусов по Цельсию, а асфальт нагрелся до 54 градусов. Также специалисты проверяли Taycan на пригодность для дальних поездок: прототип ездил по треку без перерывов, короткие остановки совершались только для быстрых пит-стопов на зарядку и для замены пилотов. Всего эксперименте приняли участие шесть гонщиков.

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Премьера серийного Porsche Taycan состоится 4 сентября. Несмотря на то, что новинку еще ни разу не показывали публике, ее уже заказали около 30 тысяч человек. Из-за высокого спроса на модель до официального старта продаж представители Porsche рассчитывают, что уже в свой дебютный год на рынке «Тайкан» превзойдет по продажам легендарный 911-й.

Интерьер Porsche Taycan

Уже известно, что спорткар предложат в трех версиях: Taycan, Taycan S и Taycan Turbo. Базовый заднеприводный электрокар получит батарею на 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 326 либо 381 лошадиная сила. Вариант 4S с двумя электромоторами (суммарная отдача 435 или 490 лошадиных сил) оснастят аккумулятором емкостью 96 киловатт-часов, а установка топового Turbo будет выдавать 629 сил и 880 Нм момента.

Самый мощный «Тайкан» способен набирать первую «сотню» за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 261 километр в час. Кроме того, позже в Porsche планируют вывести на рынок «хардкорный» Taycan Turbo S (734 сил) и заднеприводный облегченный Taycan GTS.