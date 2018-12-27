Первый Porsche без ДВС получит версию Turbo

Младшие версии будут менее мощными: базовый Taycan — 400-сильным, полноприводный Taycan 4s — 500-сильным. При этом все варианты электрокара оснастят двухступенчатой трансмиссией и системой зарядки с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 киловатт. Хотя сейчас Porsche вместе с BMW тестирует 450-киловаттный терминал, который за три минуты может обеспечить дополнительные 100 километров пробега.

Помимо Taycan, который инженеры Porsche тестируют на виртуальном Нюрбургринге, в линейке немецкой марки появится электрический кросс-универсал на базе прототипа Mission E Cross Turismo. Товарную версию машины будут собирать на заводе Porsche в Цуффенхаузене.