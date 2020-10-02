Telsa Model 3 резко подешевела. Но не для всех

Помимо американских и шанхайской «Гигафабрик», у Tesla есть сборочная площадка в Нидерландах, где организована крупноузловая сборка машин для европейского рынка. Также в настоящее время продолжается строительство завода в Берлине, там же появится и европейский дизайн-центр.

Пока электромобили Tesla создает дизайн-студия в калифорнийском городе Хоторн, инженерный центр марки находится в Пало-Альто, а американское производство — во Фримонте.